+++ Weiter angespannte Hochwasser-Lage in Teilen Bayerns +++ Zahl der Arbeitslosen in Deutschland leicht gesunken +++ Bund reduziert seinen Anteil an der Telekom +++ China sammelt Gesteinsproben vom Mond +++

