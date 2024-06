2 min

+++ Europawahl 2024: Union stärkste Kraft +++ AfD ist in ostdeutschen Bundesländern vorn +++ Präsident Macron veranlasst Neuwahlen in Frankreich +++ Hochwasser in Süddeutschland lässt Spiegel des Bodensees steigen +++

