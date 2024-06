MDR SACHSENSPIEGEL vom 13. Juni

30 min

+++ Geladene Diskussion über Energiewende im Landtag +++ Innenminister Schuster zur Sicherheitslage zur EM in Sachsen +++ Algenwerk in Dresden nimmt Betrieb auf +++ Bergstadtfest in Freiberg +++

