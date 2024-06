MDR aktuell 17:45 Uhr vom 14. Juni

21 min

+++ Fußball-EM: So schützt die Polizei die Fans +++ Wasser-Gipfel: Ministerpräsidenten tagen in Berlin +++ Mannheim: Gedenken an getöteten Polizisten +++

+++ Fußball-EM: So schützt die Polizei die Fans +++ Wasser-Gipfel: Ministerpräsidenten tagen in Berlin +++ Mannheim: Gedenken an getöteten Polizisten +++