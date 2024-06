4 min

+++ Waffenruhe: Israel will Hilfslieferungen im südlichen Gazastreifen ermöglich +++ Abschlusserklärung der Ukraine-Konferenz in der Schweiz +++ Nach Tod von Valeriia: Tatverdächtiger in Prag festgenommen +++

