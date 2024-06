MDR aktuell 10:58 Uhr vom 17. Juni

2 min

+++ Europawahl: EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Vergabe der Spitzenposten +++ Gedenken an DDR-Volksaufstand 1953 +++ Buschbrände in Kalifornien +++ AC/DC in Dresden +++

