MDR SACHSENSPIEGEL vom 17. Juni

29 min

+++ Vor EM-Spiel in Leipzig: Fans erwarten Ankunft von Christiano Ronaldo +++ City Outlet in Pirna - Initiative gegen das Ladensterben +++ Endlagersuche für Atommüll: Infomobil in Chemnitz +++

+++ Vor EM-Spiel in Leipzig: Fans erwarten Ankunft von Christiano Ronaldo +++ City Outlet in Pirna - Initiative gegen das Ladensterben +++ Endlagersuche für Atommüll: Infomobil in Chemnitz +++