MDR SACHSENSPIEGEL vom 27. Juni

29 min

+++ Sachsen schwitzt am Siebenschläfertag +++ Schwieriger Start für Aquapark am Kulkwitzer See +++ Auftakt für Dresdner Filmnächte +++ Frühere Kinderkurklinik Glossen soll zu Demenzzentrum werden +++

+++ Sachsen schwitzt am Siebenschläfertag +++ Schwieriger Start für Aquapark am Kulkwitzer See +++ Auftakt für Dresdner Filmnächte +++ Frühere Kinderkurklinik Glossen soll zu Demenzzentrum werden +++