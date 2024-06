MDR aktuell 21:45 Uhr vom 30. Juni (mit Gebärdensprache)

15 min

+++ Tote durch Unwetter in der Schweiz und in Frankreich +++ Parteitag: AfD gibt sich ungewohnt harmonisch +++ Rechtspopulisten liegen bei Parlamentswahlen in Frankreich vorn +++

