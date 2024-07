2 min

Parlamentswahl in Frankreich: Partei von Le Pein in erster Runde vorn +++ Proteste gegen Rechts in Frankreich +++ Schwerer Verkehrsunfall mit Toten bei Naumburg +++ EM: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Spanien +++

