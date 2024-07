4 min

Nach den heftigen Unwettern am Freitag beruhigt sich die Wetterlage am Wochenende. In der Nacht zieht länger anhaltender Regen zu uns, am Sonnabend wird es sonnig und wolkig. Hier die Wetteraussichten.

