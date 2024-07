7 min

+++ Donald Trump bei Wahlkampfveranstaltung in Pensylvania angeschossen +++ Wachstumsinitiative: Steuervergünstigungen für Fachkräfte aus dem Ausland +++ Mehrere Tote in Albstadt in Baden-Württemberg +++

+++ Donald Trump bei Wahlkampfveranstaltung in Pensylvania angeschossen +++ Wachstumsinitiative: Steuervergünstigungen für Fachkräfte aus dem Ausland +++ Mehrere Tote in Albstadt in Baden-Württemberg +++