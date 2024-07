3 min

+++ Gedenken an Stauffenberg-Attentat vor 80 Jahren +++ Gedenken an politische Spaltung von Zypern +++ Erster Christopher Street Day in Sonneberg +++ Seit elf Jahren: Erstmals wieder Weiße-Flotte-Dampfer in Riesa +++

