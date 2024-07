MDR SACHSENSPIEGEL vom 21. Juli

30 min

+++ Wahlkampfauftakt bei sächsischen Grünen in Dresden +++ Beratungen über die Aufnahme von Herrnhut in die UNESCO-Welterbe-Stätten +++ Oldtimerfreunde feiern in Zwickau 120 Jahre Horch-Mobile +++

