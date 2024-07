MDR aktuell 17:45 Uhr vom 23. Juli

23 min

+++ Papierflut: Wo die Digitalisierung in Behörden hakt +++ Chemnitz: E-Scooter-Verbot in öffentlichen Verkehrsmitteln +++ Kita-Gesetz: Länder sollen Geld vom Bund in Personal stecken +++

+++ Papierflut: Wo die Digitalisierung in Behörden hakt +++ Chemnitz: E-Scooter-Verbot in öffentlichen Verkehrsmitteln +++ Kita-Gesetz: Länder sollen Geld vom Bund in Personal stecken +++