MDR aktuell 19:30 Uhr vom 24. Juli (mit Gebärdensprache)

20 min

+++ Bundesregierung schließt Blaue Moschee in Hamburg +++ Scholz verabschiedet sich mit Zweckoptimismus in den Urlaub +++ Bahn plant neue Strecken in Mitteldeutschland +++

+++ Bundesregierung schließt Blaue Moschee in Hamburg +++ Scholz verabschiedet sich mit Zweckoptimismus in den Urlaub +++ Bahn plant neue Strecken in Mitteldeutschland +++