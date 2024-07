20 min

+++ Anschlag auf Bahnnetz in Frankreich +++ Bundeskanzler Scholz will an Grenzkontrollen festhalten +++ Unesco-Welterbe-Titel für Herrnhut +++ Sportbegeisterte Familie aus Stendal fährt mit dem Wohnmobil nach Paris +++

+++ Anschlag auf Bahnnetz in Frankreich +++ Bundeskanzler Scholz will an Grenzkontrollen festhalten +++ Unesco-Welterbe-Titel für Herrnhut +++ Sportbegeisterte Familie aus Stendal fährt mit dem Wohnmobil nach Paris +++