MDR SACHSENSPIEGEL vom 29. Juli

30 min

+++ Händler setzen auf Sommerschlussverkauf +++ Parkplatznot an der A4 +++ Tierschutzpreis in Freital überreicht +++ Waisenkinder aus der Ukraine besuchen Ferienlager in Torgau +++

