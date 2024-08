6 min

+++ Krawalle in Großbritannien: Heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei in Bristol +++ Israel: Luftangriffe auf den Gazastreifen +++ Großröhrsdorf erinnert an verheerenden Brand in der Stadtkirche +++

+++ Krawalle in Großbritannien: Heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei in Bristol +++ Israel: Luftangriffe auf den Gazastreifen +++ Großröhrsdorf erinnert an verheerenden Brand in der Stadtkirche +++