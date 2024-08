1 min

Gerade hat die Schule in Sachsen wieder angefangen, da war sie für einige Schüler in Ostsachsen schon wieder aus. In Görlitz, Lauta und Bautzen gab es am Mittwoch Polizeieinsätze wegen anonymer Bombendrohungen.



