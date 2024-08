2 min

+++ Terrorgefahr: Taylor Swift muss Konzerte in Wien absagen +++ Nach Krawallen in Großbritannien: Tausende protestieren gegen Rassismus +++ Letzte Überlebende aus eingestürztem Hotel in Kröv gerettet +++

