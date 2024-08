MDR aktuell 13:58 Uhr vom 10. August

2 min

+++ Angriff auf Schule in Gaza +++ Flugzeugabsturz in Brasilien +++ Ehrung für Ehrenamtliche +++ Brand in Regionalzug in Thüringen +++

