MDR aktuell 16:25 Uhr vom 10. August

+++ Ägypten verurteilt israelischen Raketenangriff auf Schule in Gaza +++ Bahn: Störung in Bayern größtenteils behoben +++ Brand in Regionalzug bei Martinroda +++

