+++ Olympische Sommerspiele in Paris zu Ende gegangen +++ Feuer in ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gelöscht +++ Trauerfeier für erstochenes Mädchen in Southport +++ Waldbrände in Griechenland +++

