25 min

+++ Erzgebirge: Mehrere verletzte Kinder nach Schulbus-Unfall in Sehmatal +++ Mittelstand ringt um Chancen in der Chipherstellung +++ Präventionsprogramm: Pilotprojekt für jugendliche Straftäter in Sachsen +++

+++ Erzgebirge: Mehrere verletzte Kinder nach Schulbus-Unfall in Sehmatal +++ Mittelstand ringt um Chancen in der Chipherstellung +++ Präventionsprogramm: Pilotprojekt für jugendliche Straftäter in Sachsen +++