+++ Neuer Sabotageverdacht in NRW: Durchtrennter Zaun an Trinkwasser-Hochbehälter +++ US-Regierung genehmigt Verkauf von Flugabwehr-Raketen an Deutschland +++ Tödlicher Unfall im Berzdorfer See bei Görlitz +++

