MDR aktuell 10:58 Uhr vom 19. August

2 min

+++ Heftige Unwetter sorgen für Überschwemmungen in Sachsen +++ Brand in Lanmdwirtschaftsbetrieb bei Dresden +++ Ukrainische Armee festigt weiterhin Position in Kursk +++

