MDR aktuell 21:45 Uhr vom 23. August

15 min

+++ Galeria Chemnitz schließt früher als geplant +++ Laternenfest zieht in Halle wieder Tausende in seinen Bann +++ Landräte in Sachsen-Anhalt beraten zum Ausstieg aus Deutschlandticket für 2025 +++

+++ Galeria Chemnitz schließt früher als geplant +++ Laternenfest zieht in Halle wieder Tausende in seinen Bann +++ Landräte in Sachsen-Anhalt beraten zum Ausstieg aus Deutschlandticket für 2025 +++