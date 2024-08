5 min

+++ Tote und Verletzte nach Messeranschlag in Solingen +++ Am Unabhängigkeitstag: Biden verspricht Ukraine weiteres Militärpaket +++ Offenbar Brandanschlag auf Synagoge in südfranzösischer Küstenstadt La Grande-Motte +++

