126 min

Cruisergewichtler Roman Fress will den vakanten WBC-International-Gürtel holen. In Magdeburg muss er gegen den in acht Kämpfen noch unbesiegten Yasin Basar antreten. Hier gibt es den Kampfabend zum Nachsehen.

Cruisergewichtler Roman Fress will den vakanten WBC-International-Gürtel holen. In Magdeburg muss er gegen den in acht Kämpfen noch unbesiegten Yasin Basar antreten. Hier gibt es den Kampfabend zum Nachsehen.