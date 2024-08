20 min

+++ Mutmaßlicher Messer-Attentäter von Solingen in Untersuchungshaft +++ In Sachsen und Thüringen protestieren Tausende gegen Rechtsextremismus +++ Ehemaliger Fußballtrainer Christoph Daum stirbt an Krebs +++

