MDR aktuell 15:50 Uhr vom 8. September

+++ Waldbrände auf dem Brocken weitgehend unter Kontrolle: Polizei sucht nach Brandursache +++ Tag des offenen Denkmals in Leipzig +++ Winzerfest in Freyburg: Tausende Besucher am letzten Festtag +++

