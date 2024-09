MDR aktuell 10:58 Uhr vom 11. September

2 min

+++ Carolabrücke in Dresden teilweise eingestürzt +++ Präsidentschaftskandidaten in USA liefern sich TV-Duell +++ Deutschland und Niederlande trennen sich 2:2 in Fußball-Nations League +++

