MDR SACHSENSPIEGEL vom 13. September

28 min

+++ Was kommt an Hochwasser aus Tschechien zu uns? +++ Abrissarbeiten auf der Dresdner Carolabrücke +++ Grimmas Oberbürgermeister Berger nimmt Landtagsmandat an +++ Tödlicher Gegner Sepsis +++

