MDR aktuell 18:00 Uhr vom 15. September

6 min

+++ Hochwasserlage in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien +++ Hochwasser: Alarmstufe 2 in Görlitz +++ Scholz lehnt Einsatz weitreichender Waffen durch Ukraine in Russland ab +++

+++ Hochwasserlage in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien +++ Hochwasser: Alarmstufe 2 in Görlitz +++ Scholz lehnt Einsatz weitreichender Waffen durch Ukraine in Russland ab +++