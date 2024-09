29 min

+++ Hochwasser: Der Elbe-Pegel steigt nur moderat +++ Bundesweite Grenzkontrollen – in Sachsen längst Routine +++ Schneeberg: Erneuter Erdrutsch in Tagebauregion +++ Deutsche Skateboard-Meisterschaften in Torgau +++

