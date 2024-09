MDR aktuell 10:58 Uhr vom 17. September

2 min

+++ Intel legt den Bau seines Chip-Werkes in Magdeburg auf Eis +++ Zahl der Hochwasser-Toten in Nachbarländern steigt +++ Pegel der Elbe in Dresden steigt weiter +++

