Sport im Osten: FC Viktoria Köln - FC Erzgebirge Aue

101 min

Am achten Spieltag in der 3. Liga ging es für Erzgebirge Aue an den Rhein. Hier erleben Sie die Partie gegen Viktoria Köln in voller Länge.

Am achten Spieltag in der 3. Liga ging es für Erzgebirge Aue an den Rhein. Hier erleben Sie die Partie gegen Viktoria Köln in voller Länge.