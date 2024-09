MDR aktuell 21:45 Uhr vom 29. September (mit Gebärdensprache)

15 min

+++ Weißwasser: Katja Dietrich ist neue Oberbürgermeisterin +++ Paulinum in Leipzig feiert 100 Jahre Gottesdienste im Radio +++ Simsons in Extremen: 24-Stunden-Rennen in der Altmark +++

+++ Weißwasser: Katja Dietrich ist neue Oberbürgermeisterin +++ Paulinum in Leipzig feiert 100 Jahre Gottesdienste im Radio +++ Simsons in Extremen: 24-Stunden-Rennen in der Altmark +++