Fußball-Regionalliga: 1. FC Lok Leipzig – BSG Chemie Leipzig

162 min

Derbyzeit in der Messestadt! Am Sonntag gastiert die BSG Chemie beim 1. FC Lok Leipzig. Hier gibt es die Regionalliga-Partie in voller Länge zum Nachsehen.

