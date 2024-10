MDR SACHSENSPIEGEL vom 7. Oktober

30 min

+++ Busunfall mit 30 Verletzten in Dresden +++ Fotoausstellung zu erster Wendeherbst-Demo in Plauen +++ Abriss der Carolabrücke fortgesetzt +++ Sanierungsarbeiten am Kelchstein +++

