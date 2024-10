MDR aktuell 10:58 Uhr vom 9. Oktober

2 min

+++ Vor 35 Jahren: Leipzig erinnert an Friedliche Revolution +++ Fünfter Jahrestag: Gedenken an rechtsextremen Anschlag in Halle +++ Deutschland: Wirtschaft schrumpft auch 2024 +++

+++ Vor 35 Jahren: Leipzig erinnert an Friedliche Revolution +++ Fünfter Jahrestag: Gedenken an rechtsextremen Anschlag in Halle +++ Deutschland: Wirtschaft schrumpft auch 2024 +++