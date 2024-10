1 min

+++ Friedensnobelpreis für japanische Organisation gegen Atomwaffen +++ Tankschiff auf der Ostsee in Flammen +++ Tote durch israelische Angriffe in Beirut +++ Schäden durch Hurrikan in Florida geringer als befürchtet +++

