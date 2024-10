175 min

Fußball-Knaller in der 3. Hauptrunde des Sachsenpokals. Am Samstag trat Drittligist SG Dynamo Dresden bei Regionalligist Chemnitzer FC an. Konnte der CFC überraschen? Die komplette Partie gibts hier zum Nachschauen.

