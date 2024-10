20 min

+++ SPD-Tagung in Berlin: Strategiepapier für den Wahlkampf +++ Hurrikan Milton in Florida: Biden betont Zusammenhalt +++ Krieg in Nahost: Israel weitet Angriffsziele im Libanon aus +++ Parlamentswahlen in Litauen +++

+++ SPD-Tagung in Berlin: Strategiepapier für den Wahlkampf +++ Hurrikan Milton in Florida: Biden betont Zusammenhalt +++ Krieg in Nahost: Israel weitet Angriffsziele im Libanon aus +++ Parlamentswahlen in Litauen +++