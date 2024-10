15 min

+++ Sondierung in Erfurt beendet - BSW will aber nachverhandeln +++ Dreitägiger Bundesparteitag der Linkspartei in Halle +++ Wettiner Schleuse wieder freigegeben +++ Erzgebirge Aus verliert in Mannheim +++

