MDR aktuell 21:45 Uhr vom 28. Oktober

25 min

+++ Stellenabbau bei VW - Welche Werke am meisten bedroht? +++ Sondierungsgespräche in Thüringen: Ist wieder Einigkeit in Sicht? +++ DOK-Filmfestival in Leipzig eröffnet +++

+++ Stellenabbau bei VW - Welche Werke am meisten bedroht? +++ Sondierungsgespräche in Thüringen: Ist wieder Einigkeit in Sicht? +++ DOK-Filmfestival in Leipzig eröffnet +++