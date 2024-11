2 min

+++ Starkregen in Spanien: Weitere Todesopfer und neue Unwetterwarnungen +++ Stichwahl um Präsidentenamt in Moldau +++ DOK Leipzig: Hauptpreis für "La Jetée, the Fifth Shot" +++ FSME-Fälle in Sachsen gestiegen +++

