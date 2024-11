2 min

+++ Mutmaßliche Rechtsterroristen in Sachsen festgenommen +++ Automobilzulieferer Schaeffler will 2.800 Stellen in Deutschland abbauen +++ Glücksatlas: Lebenszufriedenheit gestiegen +++ Wahl in den USA +++

