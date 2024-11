MDR aktuell 16:50 Uhr vom 9. November

5 min

+++ 35 Jahre Mauerfall: Bundesweites Gedenken +++ Erinnern an Reichspogromnacht in Chemnitz +++ Bundeswahlleiterin will mit Landeswahlleitern beraten +++ Hubertus-Ritt in der Oberlausitz +++

+++ 35 Jahre Mauerfall: Bundesweites Gedenken +++ Erinnern an Reichspogromnacht in Chemnitz +++ Bundeswahlleiterin will mit Landeswahlleitern beraten +++ Hubertus-Ritt in der Oberlausitz +++